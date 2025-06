Flávio José critica regravações distantes das versões originais de suas músicas

Durante apresentação no Parque do Povo, em Campina Grande, na noite do Dia dos Namorados, o cantor Flávio José foi uma das atrações mais aguardadas da festa.

Em coletiva de imprensa, o artista expressou sua insatisfação com regravações de suas composições que fogem das versões originais.

“Quando regravam de uma maneira diferente do que foi feito, perde a essência”, comentou o cantor, que defende a preservação da identidade cultural nas interpretações de clássicos do forró.

*com informações da Rede Ita