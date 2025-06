São João Multicultural: João Pessoa deve ter crescimento de até 20% com bares e restaurantes

O São João Multicultural 2025 também está animando o setor de bares e restaurantes da cidade. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-Seccional Paraíba), a estimativa é que ocorra um aumento de 15% a 20% no fluxo de clientes em relação ao mesmo período do ano passado, especialmente nos fins de semana e em regiões próximas aos polos de eventos.

“A expectativa é de crescimento na movimentação dos bares e restaurantes da Capital durante o mês de junho. O São João Multicultural de João Pessoa, que este ano conta com uma programação diversificada e descentralizada, deve atrair não só o público local, mas também turistas que vêm à cidade em busca da combinação entre cultura, gastronomia e lazer”, comemorou a presidente da Abrasel na Paraíba, Thâmara Cavalcanti.

E, para dar conta da demanda, novas vagas de emprego já surgiram. “Muitos estabelecimentos já iniciaram reforços temporários nas equipes, especialmente garçons, cozinheiros e atendentes. Embora o aumento das contratações não seja tão expressivo como no Réveillon ou Carnaval, o mês de junho exige uma operação reforçada, principalmente nos dias de shows maiores e nos bairros com programação junina”, falou.

E a gastronomia junina atrai muita gente que não perde a oportunidade de experimentar a nossa culinária regional.

“As festas juninas são fundamentais para o setor de alimentação fora do lar. Estimulam o consumo da nossa gastronomia regional, valorizando os ingredientes e tradições da culinária paraibana. Em um momento em que o setor ainda se recupera de impactos recentes, esse tipo de evento representa uma oportunidade estratégica para crescimento e consolidação de pequenos e médios negócios”, concluiu Thâmara Cavalcanti.