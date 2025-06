Jornalista relembra trajetória como locutor do Maior São João do Mundo

O jornalista e radialista Evilásio Junqueira concedeu uma entrevista relembrando sua trajetória como locutor oficial do Maior São João do Mundo, em Campina Grande, e sua atuação nos bastidores da festa.

Natural de Pombal, Paraíba, Evilásio nasceu em 1960 e, aos 64 anos, carrega mais de quatro décadas dedicadas ao jornalismo e à comunicação.

Ele chegou a Campina Grande em 1982, onde cursou Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, formando-se entre 1985 e 1986.

Sua estreia no rádio se deu pelas mãos de Massilon Gonzaga de Luna, que o convidou para apresentar um programa na antiga Rádio Sociedade.

Pouco depois, foi chamado por Luiz Barbosa de Aguiar para integrar a equipe da Rádio Borborema como locutor noticiarista exclusivo.

Sua relação com o Maior São João do Mundo começou logo após sua chegada à cidade. Evilásio atuou durante 33 anos no evento, apresentando shows e fazendo parte da estrutura da festa junina que mobiliza multidões.

“Passei por todos os gestores do Parque do Povo”, recorda. Entre os prefeitos, cita nomes como Ronaldo Cunha Lima, Félix Araújo, Cássio Cunha Lima e Romero Rodrigues.

Evilásio falou sobre os artistas que teve o prazer de anunciar nos palcos do Parque do Povo. Apresentei grandes nomes da nossa música, como Elba Ramalho, Marinês, Biliu de Campina, Capilé, Tom Oliveira, além de artistas nacionais como Zezé di Camargo e Luciano, e o inesquecível show de Gilberto Gil, recém-chegado dos Estados Unidos”, relatou com entusiasmo.

Segundo ele, o evento também foi uma verdadeira vitrine para artistas locais: “Capilé surgiu no Parque do Povo, e Flávio José estourou após cantar aqui. O São João de Campina é uma plataforma de lançamento”, destacou.

Em sua entrevista, Evilásio também lembrou como era trabalhar na festa em tempos de estrutura limitada e tecnologia analógica.

“Era um trabalho danado. Aquelas câmeras pesadas, tudo no ombro, nada dessas câmeras digitais de hoje. A gente fazia a cobertura ali do Centro Cultural, transmitia ao vivo com dificuldade, mas com muita paixão.”

A relação com o São João de Campina é de carinho e gratidão. Evilásio revela que já faz alguns anos que não frequenta o Parque do Povo por conta das multidões, mas seu coração permanece lá.

“Sinto-me realizado por ter feito parte dessa história. A festa é uma grande vitrine para os nossos artistas, e fico feliz por ter contribuído com isso.”

O que representa o Maior São João do Mundo?

Para Evilásio, o evento é muito mais que uma festa: “É o maior evento sócio-cultural e turístico do Brasil. Desejo que continue crescendo, se profissionalizando e sendo essa grande oportunidade para artistas e para nossa cultura.”

Ouça o podcast completo da entrevista especial