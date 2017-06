São João do Carneirinho mantém resgate a manifestações da cultura de raízes

Com o objetivo de mostrar os festejos juninos na sua forma mais tradicional e preservar a cultura nordestina com suas raízes, aconteceu nesta terça-feira, 13, a quarta edição do São João do Carneirinho.

Esse ano o evento foi realizado no Memorial Severino Cabral, na rua Getúlio Vargas, no centro de Campina Grande.

Foto: Codecom/CG

A festa apresentou quadrilhas tradicionais e o autêntico forró pé de serra.

