São João do Carneirinho acontece nesta terça-feira em Campina Grande

A noite dessa terça-feira, 13 de junho, será marcada pelo fortalecimento das referências populares da festa de São João.

O São João do Carneirinho, que integra pelo quarto ano a programação de eventos paralelos do Maior São João do Mundo, levará às ruas de Campina Grande apresentações de dança e músicas populares, sempre destacando a figura e também a importância religiosa de São João, o Santo mais popular no Nordeste brasileiro.

Confira mais AQUI.