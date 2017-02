Samu de João Pessoa divulga plano operacional para o Carnaval 2017

Garantindo maior assistência aos foliões que forem aproveitar os blocos do Folia de Rua e o Carnaval Tradição deste ano, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP) montou um plano operacional para melhor atender a população que necessite de assistência médica.

O Samu estará disponibilizando equipes para a abertura e os principais blocos do Folia de Rua, no Bloco dos Atletas, Virgens de Tambaú, Muriçoquinhas, Muriçocas do Miramar e Cafuçu, além dos três dias em que acontecem o Carnaval Tradição.

“Montamos essa plano operacional para que toda a população seja beneficiado pelo serviço do Samu, desde os que vão para as ruas curtir as festividades até os que estão em casa, mas que também podem precisar do atendimento do Samu”, explica a coordenadora geral do Samu-JP, Érika Rivenna.

Para os blocos que atraem maior quantidade de foliões, o bloco das Virgens de Tambaú e Muriçocas do Miramar, serão disponibilizadas quatro ambulâncias, duas de suporte básico e duas de suporte avançado e estarão trabalhando 22 profissionais entre médicos, enfermeiros, condutores socorristas e coordenador.

Nas Virgens e Muriçocas as ambulâncias estarão espalhadas em pontos estratégicos pelo corredor da Folia. Uma Unidade de Suporte Básico de Vida (USB) no Posto 99, uma Unidade de Suporte Avançado de Vida (USA) e UBS no Pão de Açúcar e uma USA no cruzamento da Avenida Epitácio Pessoa com a Miguel Sátiro.

Já para os demais blocos do Folia de Rua e os três dias do Carnaval Tradição estarão trabalhando 44 profissionais do Samu e oito ambulâncias de Suporte Básico de Vida.

Durante a abertura do Folia de Rua uma UBS estará no Ponto de Cem Réis, no Bloco dos Atletas terá uma UBS no Posto 99 e uma na Subprefeitura, durante as Muriçoquinhas e Melhor Idade a UBS estará no Posto 99 e no Cafuçu terá uma UBS no Ponto de Cem Réis. Já durante o Carnaval Tradição a Unidade de Suporte Básico ficará na Avenida Beira Rio.