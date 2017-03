Sai o gabarito preliminar da seleção de estágio do Procon-CG

Na última terça-feira (07), os alunos que se inscreveram no processo seletivo de estágio para cadastro de reservas, realizaram as provas escritas. A coordenação executiva do órgão informou que a seleção registrou o maior número de inscritos desde que o Procon iniciou a realização de provas para estágio.

“Em outros anos o máximo de inscritos chegou a oitenta estudantes, este ano inscreveram-se no processo mais de duzentos alunos do curso de direito de várias instituições de ensino. Isso nos deixa felizes, foi muito além das expectativas”, disse o Coordenador Executivo Paulo Porto de Carvalho Junior.

O Procon publicou a prova aplicada e o gabarito preliminar da seleção, ambos estão disponíveis na plataforma online proconcg.com.br.