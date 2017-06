Roteiros turísticos do Destino Paraíba serão apresentados na 25ª edição da BNTM

Os principais roteiros turísticos e infraestrutura hoteleira do Destino Paraíba estarão em destaque na 25 ª BNTM (Brazil National Tourism Mart), bolsa internacional de turismo que começa nesta quinta-feira (8) e prossegue até sábado (10), no Fiesta Convention Center, em Salvador (BA).

O evento deverá reunir cerca de 500 agentes de viagem das principais operadoras de 20 países das Américas e Europa, além de 100 jornalistas especializados em turismo, representantes da hotelaria e autoridades governamentais.

Os atrativos turísticos da Paraíba estarão expostos no estande coordenado pela Empresa Paraibana de Turismo (PBTur). O foco das ações de divulgação vai estar voltado para os festejos juninos do Estado, capitaneada pelo ‘Maior São João do Mundo’, realizado em Campina Grande durante todo mês de junho. Os atrativos do litoral também merecerão atenção especial da PBTur.

Os representantes da rede hoteleira paraibana, das secretarias municipais de Turismo e do Festival de Turismo de João Pessoa confirmaram participação no estande da PBTur.

De acordo com os organizadores da BNTM, a Feira vai contar com estandes dos 9 estados do Nordeste, que mostrarão suas potencialidades para o turismo. Empresas do setor, a exemplo de companhias áreas e hotéis, também vão marcar presença.

Negócios – As rodadas de negócios vão fomentar a venda de serviços de turismo da região a compradores nacionais e internacionais que formatarão seus pacotes de viagem para comercialização junto ao público.

Para a presidente da PBTur, Ruth Avelino, a BNTM é um evento importante para a região Nordeste, pois estão confirmadas as presenças de representantes de operadores de turismo nacionais e internacionais, e agências de viagens.

“Sempre é uma oportunidade para fecharmos negócios e divulgamos nossas potencialidades. É um evento que tem muita visibilidade junto aos meios de comunicação de todo o país”, afirmou.