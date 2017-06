Roteiro Caminho das Águas mostra pontos da transposição em Monteiro

A cidade de Monteiro, no Cariri paraibano, continua desenvolvimento ações para o incremento do Turismo.

Recentemente foi criado o Roteiro Caminho das Águas, que reúne quatro pontos de visitação da obra da transposição do rio São Francisco na cidade.

Foto: Ascom

Na rota, os visitantes poderão conhecer o túnel, o encontro dos rios, a ponte e um trecho do canal. Este é o primeiro roteiro urbano do município.

De acordo com a gerente do Sebrae em Monteiro, Madalena Arruda, a criação do Roteiro atende à necessidade das pessoas que querem conhecer de perto a obra da transposição do rio São Francisco.

“Todos os visitantes poderão saber mais sobre a transposição. Esse trabalho é fruto da orientação ao trade turístico. O desenvolvimento sustentável é possível quando os atores envolvidos são receptivos e engajados com a causa do meio ambiente. Assim, nosso trabalho com essa cadeia produtiva associada ao Turismo é forte e veio para ficar”, disse.

“O Roteiro Caminho das Águas é bem informativo, não é de diversão. Porque o pessoal de fora da cidade quer saber muito sobre a obra, a maior dos últimos tempos construída no Brasil. O visitante vê a estrutura da obra, quantos homens trabalharam, a quilometragem, o volume de água, entre outras informações”, explicou o consultor de Turismo do Sebrae em Monteiro, Ayron Kerlly.

O Roteiro Caminho das Águas é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura.

Através do Sebrae em Monteiro, com o apoio do vereador Ricardo Jorge de Almeida, foi realizada a capacitação dos condutores.

Desde o final de 2015, o Sebrae tem promovido ações voltadas para o turismo na região, como a criação da Rota Cariri Cultural, no Assentamento Santa Catarina.