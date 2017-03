Rômulo participa de reunião com ministro sobre crise no setor sucroalcooleiro

O deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) participou, nesta quarta-feira (15), da reunião de parlamentares do Nordeste, Paraná, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi.

Na pauta, os parlamentares de regiões produtoras de cana-de-açúcar discutiram problemas do setor sucroalcooleiro e saíram com uma solução para amenizar os danos aos produtores brasileiros com a importação de etanol dos Estados Unidos.

Foto: Ascom

Gouveia ainda voltou a solicitar a permanência da Unidade Técnica Regional de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (UTRA) de Campina Grande, que está sediada na cidade há mais de 60 anos.

Em carta entregue a Blairo, os sindicatos da indústria sucroalcooleira do Nordeste, Paraná, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul apontaram a ausência de regulações adequadas em situações concorrenciais especulativas como causa do expressivo aumento das importações de etanol de milho dos Estados Unidos.

Gouveia revelou que uma sobretaxa de 20% na importação de etanol deve ser adotada pelo Brasil.

Essa é a medida que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, vai propor à Camex (Câmara de Comércio Exterior).