Rômulo Gouveia discute demandas com ministro das Cidades e prefeitos paraibanos

Quarto secretário da Câmara Federal, o deputado Rômulo Gouveia (PSD) recebeu, em seu gabinete, nesta terça-feira (7), o ministro das Cidades Bruno Araújo.

Os prefeitos de Campina Grande, Romero Rodrigues, e o de Vieirópolis, Célio da Usina, estavam no gabinete do parlamentar e aproveitaram para discutir demandas dos municípios com o ministro.

Gouveia revelou que durante a passagem do ministro aproveitou, ao lado dos prefeitos, para apresentar pleitos das prefeituras.

O deputado também solicitou a liberação de recursos do Ministério para a Prefeitura de João Pessoa, em investimentos como o do Parque Sólon de Lucena.

Em Campina Grande, uma parceria do Ministério com a Prefeitura está viabilizando a construção do maior conjunto habitacional do país. O conjunto Aluízio Campos segue com ritmo avançado na cidade.

Rômulo agradeceu a cortesia e atenção do ministro e destacou a atuação de Bruno Araújo à frente da pasta.

Após a reunião, Rômulo seguiu para o plenário da Câmara onde presidiu parte da sessão.