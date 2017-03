Rômulo e Lira têm reunião com presidente do BB e pedem retorno de serviços no Estado

O deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) e o senador Raimundo Lira (PMDB) estiveram reunidos com o presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, discutindo a possibilidade da instituição repor os serviços que foram fechados na Paraíba.

Foto: Ascom

Os parlamentares apelaram a Paulo Caffarelli que a medida seja revista e que as agências, principalmente do interior, sejam reabertas.

Em João Pessoa foram encerradas as atividades nas agências do Mag Shopping, Espaço Cultural, Cabo Branco e Shopping Sul. Já em Campina Grande, as atividades da agência localizada no Partage Shopping também foram encerradas.

O banco ainda transformou em posto de atendimento as agências da Rua Treze de Maio e do Centro Administrativo Municipal, em João Pessoa, além das agências dos municípios de Aroeiras, Barra de Santa Rosa, Caiçara, Ingá, Jacaraú, Lagoa de Dentro, Salgado de São Félix, Tacima e Umbuzeiro.

O deputado lamentou que problemas com a segurança pública tenham prejudicado o serviço bancário em algumas cidades, mas destacou a importância do Banco do Brasil para os municípios.

Gouveia solicitou que o banco reconsidere a diminuição dos serviços na Paraíba.

Lira argumenta que fechar agência nas pequenas e médias cidades do Nordeste é uma decisão contrária ao interesse nacional, contrária à integração nacional, contrária à paz social e econômica do nosso país.