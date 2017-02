Romero Rodrigues recebe prefeito de Piancó e sela possíveis parcerias

O prefeito Romero Rodrigues (PSDB) manteve uma reunião seguida de almoço, na manhã deste domingo, em Campina Grande, com o colega Daniel Galdino de Araújo Pereira (PSD), de Piancó, município do Sertão da Paraíba.

Durante o encontro, Romero e Daniel trataram de questões administrativas e selaram acordo para formação de possíveis parcerias entre as duas cidades nos próximos dias.

Nesta sua primeira gestão à frente da Prefeitura de Piancó, o jovem prefeito externou a Romero sua disposição em implementar muitas diretrizes e projetos que tiveram êxito em várias áreas da administração em Campina Grande do prefeito tucano, reeleito para um segundo mandato já no primeiro turno.

De sua parte, Romero Rodrigues deixou claro que a Prefeitura de Campina Grande está à disposição para fechar parcerias com o município de Piancó e também compartilhar experiências administrativas que resultem em avanços para as duas cidades.

O fato de Campina Grande ter avançado 24 posições no Índice de Desafios da Gestão Municipal (IDGM), da Consultoria Macroplan, foi também aplaudido por Daniel Galdino.

A boa relação pessoal de Romero Rodrigues com Daniel Galdino não é de hoje. Filho da ex-prefeita Flávia Galdino, aliada histórica de Romero nas campanhas para deputado estadual e federal, Daniel sempre acompanhou de perto a trajetória do colega do PSDB.

“Romero é uma referência espetacular para qualquer gestor municipal”, destaca o jovem prefeito de Piancó.