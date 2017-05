Romero participa de congresso sobre Smart Cities, em Curitiba

Foto: Codecom/CG

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, está em Curitiba, capital do Paraná, onde participa, como debatedor, do evento Smart City Business America 2017.

Nesta terça-feira, 23, Romero participou de dois debates envolvendo as gestões das cidades inteligentes em nível de América Latina.

O primeiro debate do qual Romero participou teve por base o tema “Apoiando as PPPs para as Cidades Inteligentes”, com outros seis prefeitos, de cidades do Sul e Sudeste, além de deputados federais. O segundo ocorreu durante uma reunião estratégica sobre Governança com prefeitos e órgãos do Governo.

“Como palestrante desse congresso internacional sobre cidades inteligentes, tive a oportunidade de apresentar nossas experiências de gestão, de parcerias com a iniciativa privada, de criação de ambiente de negócios e desenvolvimento, além de uma nova plataforma digital, que permitirá um diálogo mais próximo com o cidadão. Graças às nossas iniciativas para garantir o direito à democracia digital estamos aqui nesse evento e Campina Grande foi reconhecida pelo SEBRAE nacional como uma das cinco cidades inteligentes do Brasil”, destacou o prefeito de Campina Grande.

Modelo de Campina

Nesta quarta-feira, 24, será a vez do secretário de Planejamento e Gestão de Campina Grande, André Agra, participar do Congresso. Ele fará a apresentação do projeto do Observatório da Cidade, no painel sobre “Inovação”.

A ideia é mostrar como a atual gestão da Prefeitura de Campina Grande está utilizando plataformas digitais no exercício do controle social e trocar experiências com profissionais da área de tecnologia, a fim de aperfeiçoar os métodos utilizados no município.

Acompanham o prefeito Romero Rodrigues no Congresso, além de André Agra, os secretários Luiz Alberto Leite (Desenvolvimento Econômico) e Carlos Dunga Jr. (Ciência, Tecnologia e Inovação).

De acordo com o secretário Dunga Jr, dez parâmetros indicam o nível de inteligência de uma cidade: governança, administração pública, planejamento urbano, tecnologia, meio ambiente, conexões internacionais, coesão social, capital humano e a economia.

O Smart City Business America é o maior evento relacionado ao ecossistema das cidades inteligentes na América Latina, e tem como objetivo propor e discutir ações para as cidades serem mais criativas, sustentáveis e usuárias da tecnologia para o planejamento e o engajamento com seus cidadãos. O evento reúne tomadores de decisão e é uma efetiva plataforma para geração de negócios para o desenvolvimento das chamadas smart cities.