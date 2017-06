Romero não descarta ser candidato ao governo, mas volta a defender nome de Cássio

O prefeito Romero Rodrigues se pronunciou nessa sexta-feira (3), durante entrevista concedida a um programa radiofônico de Campina Grande, sobre o PSDB lançar candidato ao governo do Estado nas eleições de 2018 e sobre a possibilidade de seu nome ser colocado à disposição.

– Acho que deve lançar sim, até porque estaria contrariando a lógica partidária de ser do PSDB e estar defendendo o nome de outro partido político quando temos bons quadros no PSDB. Tenho um compromisso com a população e foi palavra dita, inclusive, após o processo eleitoral, de fazer um segundo mandato melhor do que o primeiro. Evidentemente que em política tudo é possível. A pretensão é ficar até o final do mandato, mas não é nada impossível se houver um chamamento da cidade e do Estado no sentido de uma postulação – disse.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

Porém, o gestor campinense defende que o senador Cássio Cunha Lima dispute o governo do Estado no próximo ano.

– Continuo defendendo, na realidade, para as eleições de 2018, o nome do senador Cássio Cunha Lima. Já é experimentado, experiência administrativa, foi governador, fez dois excelentes mandatos, é um dos quadros bons que temos na Paraíba e tem uma grande expressão política e eleitoral. Pode ser um nome que venha, na realidade, a contribuir nessa questão de candidatura para o governo do Estado. Evidentemente, que tudo isso cabe ao senador decidir neste sentido – comentou.

Em nível nacional, o gestor campinense espera que a sigla apresente o nome do candidato à Presidência da República elencando nomes como Aécio Neves, José Serra e Geraldo Alckmin.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.