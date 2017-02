Romero não descarta ser candidato ao governo do Estado em 2018

Já cogitado por muitos para ser o nome do PSDB nas eleições de 2018, tendo em vista o resultado do pleito do ano passado, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, disse que ainda não sabe se vai abrir mão dos últimos dois anos de mandato para se candidatar ao governo do Estado nas eleições de 2018, mas não descartou a possibilidade.

Em entrevista à Rádio Campina FM, na manhã desta segunda-feira, 20, o gestor disse que por onde passa tem recebido palavras de apoio da população a este respeito, mas atualmente está concentrado na administração municipal e em seu segundo mandato.

Foto: Codecom/CG

– Tivemos uma eleição histórica e a responsabilidade é muito grande. Essa não é uma decisão que possa fazer isoladamente e ainda não conversei com os membros do PSDB e com os partidos aliados. Não se trabalha uma candidatura estadual isoladamente e há um obstáculo no meio do caminho, que é renunciar à Prefeitura de Campina Grande. Mas, de forma honesta, tenho recebido apoio do povo de Campina e isso mostra que as pessoas passaram a confiar no nosso trabalho – disse.

O prefeito campinense ressaltou que gostaria que o próximo governador tivesse um olhar maior para Campina Grande e às demais cidades do interior paraibano.

Segundo ele, o governo Ricardo Coutinho só investe em João Pessoa e não dá apoio à Rainha da Borborema.

– Gostaria muito que o candidato do nosso partido ou coligação tivesse uma ligação com Campina e com o interior da Paraíba, porque nestes últimos anos fomos excluídos das gestões estaduais e queria que tivesse esse foco de olhar João Pessoa com carinho, mas que também olhasse para Campina Grande até o Sertão da mesma forma – ressaltou.

Romero destacou o senador Cássio Cunha Lima e os deputados federais Rômulo Gouveia e Aguinaldo Ribeiro como possíveis nomes para a candidatura de 2018.

.