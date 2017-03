Romero fará anúncio formal da empresa vencedora da licitação do Maior São João

foto: Paraibaonline

No próximo dia 27, quando se encerrará fomalmente o processo licitatório para a escolha da empresa vencedora na disputa para captar recursos e administrar o Maior São João do Mundo 2017, o prefeito Romero Rodrigues, de Campina Grande, já agendou uma conferência de imprensa.

Na oportunidade da coletiva, Romero pretende apresentar todos os detalhes que cercam o novo modelo de Parceria Público Privada (PPP) para um dos maiores eventos públicos da Paraíba, inclusive inovações em relação ao layout da festa.

Na última sexta-feira, 17, já na versão online do Semanário Oficial do Município, a Secretaria de Administração Municipal, através da Comissão Permanente de Licitação (CPL) divulgou o nome da empresa Aliança Comunicação e Cultura Ltda saiu vitoriosa na primeira etapa da licitação nº 2.07.001/2017.

A única concorrente, a Branco Promoção de Eventos e Editora Musical Ltda – ME, terminou sendo desabilitada por não apresentar os documentos requeiridos no edital. Para sagrar-se vencedora do certame, bastará apenas à Aliança ter no envelope proposta que fique no limite do valor estabelecido como cota financeira da Prefeitura para o evento – R$ 3 milhões.

Já tendo assumido publicamente a condição de coordenador geral do Maior São João do Mundo 2017, Romero Rodrigues destacará na entrevista coletiva os detalhes da formatação adotada para a gestão deste ano, explicando inclusive o papel da Prefeitura e seus órgãos envolvidos com a co-participação na administração do Maior São João do Mundo.

Confirmando-se oficialmente como vencedora na etapa final, a Aliança terá de apresentar um planejamento, incluindo programação artística, logística e estrutura para o São João deste ano na cidade e nos distritos. O termo de referência que foi publicado junto com o edital serve de parâmetro para a empresa.