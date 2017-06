Romero e Unifacisa lançam aplicativo do Maior São João do Mundo

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, lançou, oficialmente, na manhã desta sexta-feira, 9, no Centro Cultural Lourdes Ramalho, o aplicativo “O Maior São João do Mundo”, compatível com as plataformas Android, IOS e Windows Phone.

Gratuito e inovador, o aplicativo é um instrumento extremamente útil de acesso à todas as informações referentes ao evento, com múltiplas funcionalidades.

