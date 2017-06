Romero e Rômulo prestigiam abertura da programação de Santo Antônio em Areial

A agenda do prefeito Romero Rodrigues (PSDB), de Campina Grande, na noite desta sexta-feira, 9, foi reservada para o município de Areial, no Agreste.

Na oportunidade, na companhia do deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) e do vereador e secretário Teles Albuquerque, Romero foi recebido pelo prefeito Adelson Benjamin (PSDB), vereadores e lideranças do município, na abertura oficial da tradicional programação da festa de Santo Antônio.

Mais uma vez, Romero Rodrigues teve a chance de atestar sua popularidade fora de Campina Grande.

Dezenas de pessoas pararam o prefeito campinense, durante seu trajeto em direção ao palco armado para a abertura e as apresentações da sexta, sábado, domingo e segunda-feira, quando haverá o ponto alto da festa, na celebração pelo Dia dos Namorados.

Romero foi abordado para fotos, selfies e cumprimentos por parte da população de Areial e região.

Durante seu discurso de abertura da festa, o prefeito Adelson Benjamim agradeceu a Romero pelo prestígio da presença de Romero, de Rômulo e de Teles Albuquerque – que já foi vereador em Areial e presidente da Câmara Municipal.

Em entrevista à imprensa local e da região, o prefeito campinense agradeceu o convite, confessou estar feliz com a receptividade que recebeu nas ruas e destacou que atribui a boa imagem e acolhida calorosa em todos os municípios que tem visitado ao resultado do trabalho de uma primeira gestão profícua e um segundo mandato em ritmo eletrizante em Campina Grande, nesses primeiros meses.