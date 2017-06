Romero é convidado por Temer para solenidade da chegada das águas da transposição

Nesta sexta-feira (3), durante entrevista concedida a um programa radiofônico de Campina Grande, o prefeito Romero Rodrigues anunciou que foi convidado pelo presidente da República, Michel Temer, para solenidade da chegada das águas da transposição do Rio São Francisco à Paraíba.

A solenidade acontecerá no dia 9 de março, na BR-412, às margens do Rio Paraíba, no município de Monteiro.

Além disso, o gestor campinense esteve visitando esta semana às obras da transposição e disse que, de acordo com a previsão dos técnicos do Ministério da Integração Nacional, até o dia 20 de abril as águas chegarão ao Açude Epitácio Pessoa.

– Será fantástico para Campina Grande que viveu esse momento de incerteza, de insegurança hídrica, até porque essa era uma coisa que acontecia em ciclos. Agora, teremos esse problema definitivamente sanado e teremos estabilidade hídrica a curto, médio e longo prazo- destacou.

Por fim, Romero destacou que cogita voltar às obras da transposição este domingo(5).

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.