Romero comemora boa colocação de Campina em ranking do Instituto Trata Brasil

Foto: Codecom/CG

O prefeito Romero Rodrigues comemorou os bons resultados, apontados pelo Instituto Trata Brasil, em relação aos avanços registrados em Campina Grande em termos de ampliação de saneamento básico e abastecimento de água. De acordo com a ONG, Campina está em 18º lugar entre as cidades do Brasil mais bem avaliadas nesses investimentos.

“Registre-se, com justiça: foi graças à determinação do então governador Cássio Cunha Lima que alcançamos esse patamar num ranking que nos dá orgulho”, ressaltou Romero.

De acordo com o prefeito campinense, os dados divulgados pelo Trata Brasil comprovam que o programa Boa Nova, responsável por praticamente duplicar o atendimento em saneamento em Campina Grande, em particular, foi imprescindível para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, por cuidarem de questões básicas que são ligadas diretamente à saúde pública.

Segundo ainda Romero, Campina Grande foi beneficiada ainda no Governo Cássio com a construção de um moderno sistema de tratamento de esgotos, que foi deixado praticamente pronto quando ele deixou a gestão no início de 2009.

Romero lembra que uma frase repetidamente usada por Cássio para justificar sua determinação de apoiar o programa ainda hoje é atual: “Prefiro enterrar canos a sepultar crianças”. Segundo o prefeito, lamentavelmente, essa mesma política pública que anos depois apresentou bons resultados nos índices em favor de Campina Grande, João Pessoa e outras cidades paraibanas foi abandonada pelo atual Governo do Estado.