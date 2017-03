Romero anuncia novo piso dos professores. Confira no vídeo

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB), anunciou nesta terça-feira (14) que a gestão municipal vai pagar, a partir desse mês, o novo valor do piso nacional do magistério.

Com isso, os professores da Rede Municipal de Ensino terão reajuste salarial de 7,64%, conforme percentual anunciado pelo Ministério da Educação no início do ano.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

Além de anunciar o novo valor do piso, que vai gerar impacto mensal de R$ 600 mil nos cofres municipais, Romero também informou em entrevista coletiva que o reajuste será retroativo ao mês de janeiro.

Esse retroativo, informou o prefeito, será pago já na folha do mês de março.

Confira mais detalhes do anúncio nas entrevistas concedidas pelo prefeito e pela secretária de Educação do município, Iolanda Barbosa: