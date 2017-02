Ricardo volta a cobrar de bancos segurança privada em agências da Paraíba

Foto: Paraibaonline

Durante solenidade com agentes de segurança da Polícia Militar, Civil, no Palácio da Redenção, o governador Ricardo Coutinho falou sobre a lei que ele sancionou, exigindo que as agências bancárias presentes na Paraíba aumentem a segurança de seu estabelecimento e coloquem segurança privada. Ricardo disse que “bate nisso há muito tempo”.

A Lei foi apresentada há 10 anos na Assembleia Legislativa e é de autoria do ex-deputado Francisco de Assis Quintans, que não atua mais na casa.

– Não é possível que se tenha uma instituição que cuida do dinheiro dos outros e que, para proteger o dinheiro dos outros, precise da segurança que é pública. Não é justo, até porque o dinheiro é segurado. Se a instituição está tendo lucro com a atividade e se essa atividade lhe coloca no meio de uma cidade é preciso ter forma de proteção. A maioria das explosões ou assaltos acontecem de madrugada e a responsabilidade precisa ser do sistema financeiro. Se não dá para ficar a madrugada inteira, ele pode retirar o dinheiro no fim da tarde e recomponha pela manhã. Sancionei a lei porque esse é um entendimento que nós temos – esclareceu o governador.

As informações repercutiram na Rádio Correio FM.