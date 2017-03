Ricardo: “Transposição modifica realidade de região historicamente esquecida”

foto: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho, na solenidade de entrega da transposição do Rio São Francisco na cidade de Monteiro, na última sexta-feira (10), falou sobre a alegria de receber as águas no estado da Paraíba e destacou a grandeza da obra. Ele afirmou que a região do semiárido vai ter o seu perfil modificado e disse que é preciso ressaltar os que estiveram envolvidos para fazer com que a obra fosse concluída.

Ricardo parabenizou o ministro da Integração, Helder Barbalho, pela postura ao lidar com a transposição e avaliou que ele “não deixou se contaminar pela disputa mesquinha que muitas vezes a política impõe”.

– A transposição modifica a realidade da comunidade que faz parte dessa região tão historicamente esquecida. É importante, neste momento, celebrarmos pessoas que também foram essenciais nessa caminhada e que por conta delas estamos aqui para celebrar a vida – colocou

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.