Ricardo: “Quero que meu sucessor faça muito mais do que eu tenha feito”

Em entrevista durante a visita às obras de transposição em Monteiro, na última sexta-feira, 3, o governador Ricardo Coutinho (PSB) comentou sobre as eleições de 2018.

O gestor afirmou que o perfil para o candidato do grupo dos girassóis deve seguir os passos que ele realizou durante sua administração à frente do Executivo estadual.

Foto: Paraibaonline

– Quero que meu sucessor tenha a visão que nós tivemos, que é fundamental para a Paraíba. Quero que meu sucessor faça muito mais do que eu tenha feito. Não sou dessa política do quanto pior melhor – comentou.

Ricardo afirmou ainda que tem muitos projetos para o Estado e que pretende ampliar o sistema de abastecimento de água da Paraíba.

– Estou cheio de planos na cabeça. A Paraíba pode estar certa de que vamos ampliar a estrutura de distribuição de água. Quero retomar e já encomendamos as estruturas da estação de tratamento de Camalaú, que vai servir São João do Tigre, São Sebastião do Umbuzeiro e outras cidades. E a adutora de Boqueirão, que servirá a Barra de São Miguel e a Campina Grande – pontuou.