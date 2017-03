Ricardo participa de solenidade de posse de juíza como membro efetivo do TRE-PB

Foto: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho participou, nesta segunda-feira (20), da solenidade de posse da juíza de Direito Michelini de Oliveira Dantas Jatobá como membro efetivo da Corte Eleitoral paraibana.

A cerimônia foi realizada na Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), em João Pessoa. Também estiveram presentes a vice-governadora Lígia Feliciano, o procurador-geral do Estado, Gilberto Carneiro, representantes do Tribunal de Justiça da Paraíba, Tribunal de Contas do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, entre outros.

Na ocasião, o governador Ricardo Coutinho parabenizou a juíza Michelini de Oliveira Dantas Jatobá e desejou-lhe êxito no desempenho da nova função no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Ricardo também cumprimentou a presidente do TRE-PB, desembargadora Maria das Graças Morais Guedes e demais autoridades.

Michelini de Oliveira Dantas Jatobá é natural da cidade de Alagoa Grande, na Paraíba, tem 17 anos de magistratura e assume a nova função por um período de dois anos.

Ela é juíza titular da Vara de Entorpecentes da Capital e foi escolhida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, na última quarta-feira (15), para compor a Corte Eleitoral, ocupando a vaga deixada pelo magistrado Ricardo da Costa Freitas.

“Agradeço a Deus e a todos que me apoiaram para que chegasse a este honroso posto. Pretendo exercer a função com compromisso, ética e responsabilidade. Recebi com muita felicidade a indicação para compor esta corte e espero contribuir à altura a confiança que me foi depositada. Quero colaborar em todos os aspectos para o engrandecimento da justiça eleitoral. Tenho certeza que com dedicação conseguiremos superar qualquer obstáculo que possa surgir”, falou a juíza Michelini de Oliveira Dantas Jatobá.

Foto: Secom/PB

A presidente do TRE-PB, desembargadora Maria das Graças Morais Guedes, expressou a satisfação de empossar a juíza Michelini Jatobá como membro efetivo da Corte Eleitoral.

“A presente sessão é motivo de alegria para a magistratura paraibana. A empossada nesta ocasião é dona de um caráter forte e está sempre disposta a aprender com novas experiências. Certamente, a doutora Michelini Jatobá abrilhantará esta corte com seu trabalho”, comentou.