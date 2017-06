Ricardo lança voo internacional na Embaixada do Brasil na Argentina nesta quarta

Foto: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho lança nesta quarta-feira (14), às 10h, nas dependências da Embaixada do Brasil em Buenos Aires, o voo inaugural da Gol Linhas Inteligentes entre a capital da Argentina e João Pessoa, a partir do dia 1º de julho.

Uma equipe da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) está em Buenos Aires desde domingo (11) promovendo capacitação de agentes de viagens argentinos sobre o Destino Paraíba e concluindo os preparativos da cerimônia, que vai contar com as presenças de diretores da Embratur e do vice-presidente da Gol, Eduardo Bernardes, além do trade paraibano, imprensa e demais autoridades convidadas. O voo semanal entre João Pessoa e Buenos será histórico para a Paraíba, pois será o primeiro internacional e regular.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o Aeroporto Castro Pinto possui todas as condições técnicas e de logística para receber voos internacionais. No dia 1º de julho, acontecerá o “batismo” da aeronave que pousará com os primeiros turistas argentinos.

O voo vai sair de Buenos Aires às 12h35, com chegada na capital paraibana prevista para às 17h35. O retorno à Argentina com passageiros paraibanos está previsto para às 18h35 do mesmo dia, fazendo uma escala em Maceió (Aeroporto Zumbi dos Palmares), com chegada prevista para às 0h50 do dia 2 (madrugada).

Campanha publicitária – Durante o evento na embaixada brasileira, vai ser realizado um workshop entre os hoteleiros da Paraíba e os agentes de viagens e operadores de turismo da Argentina, como forma de negociar tarifas e promoções.

Em seguida, será feita a apresentação do Destino Paraíba, por meio de vídeos e palestras para os participantes, que também inclui a imprensa portenha. A presidente da PBTur, Ruth Avelino, disse que para implementar a divulgação do voo junto ao público argentino foi criada uma campanha publicitária para outdoor, rádio e Internet.

“A Paraíba e João Pessoa ainda não são muito conhecidas na Argentina. Essas ações precisam ser constantes para garantir o sucesso do voo, assim, quem sabe, na alta estação possamos ter mais uma frequência ligando Buenos Aires, ou outra cidade da Argentina, à nossa Capital”, afirmou a executiva paraibana.

Foto: Secom/PB

Histórico – O voo entre João Pessoa e Buenos Aires é um marco histórico para o turismo na Paraíba: será o primeiro internacional e regular.

As negociações com a Gol Linhas Inteligentes começaram em 2011, por determinação do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Para viabilizar o voo, o Governo reduziu para 6% a alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) incidente no combustível de aviação.

Em contrapartida, a companhia aérea vai iniciar a operação internacional, além de ampliar o número de voos de João Pessoa para outras capitais, principalmente, São Paulo.

Haverá uma série de ações promocionais do Destino Paraíba na Argentina. Inclusive, uma equipe de reportagem da revista de bordo da Gol virá a João Pessoa produzir uma matéria mostrando os principais roteiros pelo Estado.