Ricardo inaugura o Parque Linear Parahyba e destaca importância para a população

O governador Ricardo Coutinho inaugurou, neste domingo (12), o Parque Linear Parahyba, obra de lazer e infraestrutura que urbanizou as áreas marginais aos canais do bairro do Bessa, em João Pessoa.

O empreendimento possui 150 mil metros quadrados, com calçadas de contorno em todo seu perímetro, áreas com playground e academias ao ar livre, bancos, ciclovia, estacionamentos, jogos, iluminação, ambiente sensitivo, entre outros.

Foto: Secom/PB

O Parque Linear Parahyba representa um investimento de quase R$ 3 milhões em sua primeira etapa e faz parte de uma série de inaugurações programadas pelo Governo do Estado para os meses de fevereiro e março.

Durante este dia o Parque Linear Parahyba recebeu uma vasta programação, com atividades esportivas, apresentações culturais, ações educativas para o meio ambiente, show da família Los Iranzi, apresentação do canil e da Banda da Polícia Militar, tudo para marcar a inauguração desse empreendimento, que mesmo antes de ser entregue oficialmente já estava sendo utilizado por crianças, jovens e adultos.

A vice-governadora Lígia Feliciano, o senador Raimundo Lira, o deputado federal Damião Feliciano, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia, além de deputados estaduais e auxiliares do Governo participaram do evento.

Foto: Secom/PB

Na ocasião, o governador recebeu uma placa dos moradores do Bessa em agradecimento pela obra e comentou que o Parque Parahyba vai fazer a diferença na vida das pessoas.

“O Parque é um espaço onde todos se sentem motivados a saírem de casa e vir convergir nesse ambiente. Foram cerca de R$ 3 milhões nesta primeira etapa desse parque que traz bem-estar e lazer para o povo. Estamos entregando algo que, pelo olhar das pessoas, podemos perceber a importância que possui. Essa é uma ação de desenvolvimento e integração local que traz um imenso benefício coletivo. É bom lembrar que a obra deveria ser do município, mas quando assumimos o Governo do Estado decidimos que iríamos fazer e hoje estamos inaugurando, assim como também vamos entregar em abril o Parque de Bodocongó, em Campina Grande. Enfim, continuamos nessa caminhada de estar cada vez mais próximo das necessidades das pessoas”, ressaltou.

Ricardo ainda destacou que o Parque Linear Parahyba é localizado em uma zona de preservação ambiental e paisagismo e precisa ser conservado.

“Gostaria de lembrar a todos os moradores da região que esta é uma área de preservação ambiental que deve ser protegida por cada um de nós. Peço que zelem por este espaço para que ele sirva a população de forma adequada, durante muitos anos”, concluiu.

O Parque Linear Parahyba foi uma obra pensada ainda em 2010 quando o governador Ricardo Coutinho era prefeito da Capital.

Nesta primeira etapa atende o trecho Leste dos canais, no Jardim Oceania, em duas localidades.

Já a segunda etapa vai compreender as imediações do bairro Aeroclube, o trecho do canal próximo da BR-230 e o final da Avenida Presidente Campos Sales, no final do Bessa.

“Essa obra representa qualidade de vida. O parque foi concebido com a participação da sociedade, através de várias discussões para ouvirmos as necessidades do povo. A obra veio para realizar o sonho de muitos. É um dia de festa e muita alegria”, pontuou o secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, João Azevedo.

De acordo com a diretora-superintendente de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado (Suplan), Simone Guimarães, todos os espaços do Parque Parahyba são inclusivos, com acessibilidade e ainda há ambientes sensitivos.

“É o primeiro parque composto de equipamentos visuais, sensitivos e isso é muito prazeroso porque a inclusão social é extremamente importante. Aqui, todos podem conviver com harmonia e usufruiu dos equipamentos”, comentou.

“Esse espaço antigamente era desprovido de infraestrutura, faltava uma atenção especial do poder público. O Governo do Estado teve a sensibilidade de fazer esta obra que vai unir as pessoas do bairro e fazer com que elas possam interagir em sociedade”, frisou o presidente da Assembleia Legislativa, Gervásio Maia.

Foto: Secom/PB

O senador Raimundo Lira parabenizou o Governo do Estado pela iniciativa de fazer um espaço que promove a interação entre as pessoas.

“A inauguração do Parque Parahyba faz parte de uma rotina de obras entregues pelo Governo do Estado em todas as regiões do Estado, dando mais qualidade de vida para os paraibanos. A forma do governador Ricardo Coutinho administrar o Estado tem impressionado o país. Enquanto uns estados estão passando por uma crise terrível, a Paraíba dá exemplo de como cuidar dos recursos públicos”, destacou.

O presidente do Comitê Parque Parahyba, Dema Macedo, comemorou a inauguração desse empreendimento fundamental para os moradores do Bessa.

“Vamos nos reunir para cuidar e fiscalizar o uso e manutenção deste equipamento, bem como, garantir a preservação ambiental da área. Os moradores estão muito felizes pela conclusão desta etapa do parque. É um sonho que hoje está sendo realizado”, falou.

A aposentada Tereza Suassuna mora no Bessa há dois anos e contou que no local onde o Parque Parahyba foi construído aconteciam muitos assaltos.

“Antes tinham muitos assaltos nessa área, porque aqui era esquisito. Agora ficou maravilhoso, iluminado e bem bonito. As crianças e idosos podem usufruir desse ambiente com segurança e tranquilidade. Agradeço demais ao governador”, comemorou.

“Essa área não era utilizada para nada. Desde que eu era criança lembro de ver esse local alagado várias vezes. Hoje se torna um espaço para toda a sociedade paraibana. Todos podem desfrutar desse ambiente que faz a diferença no cotidiano dos moradores”, afirmou a publicitária Suzana Araújo.