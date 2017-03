Ricardo inaugura estrada que tira 50ª cidade paraibana do isolamento asfáltico

Foto: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho inaugurou, nesta quinta-feira (23), a pavimentação da rodovia PB-400 tirando o município de Santa Inês do isolamento asfáltico. Esta é a 50ª cidade a sair do isolamento por meio do Programa Caminhos da Paraíba.

A rodovia tem 11,6 km de extensão e recebeu mais de R$ 15 milhões de investimento. Aproximadamente 22 mil habitantes de Santa Inês e Conceição são beneficiados com esta obra que faz parte do calendário de inaugurações do Governo do Estado programado para os meses de fevereiro e março.

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia, deputados estaduais, auxiliares do Governo e lideranças da região também estiverem na solenidade.

Na ocasião, Ricardo destacou que o Programa Caminhos da Paraíba mudou a realidade das estradas paraibanas e enfatizou que em seis anos e dois meses de gestão 123 estradas já foram feitas.

“Estamos trazendo aquilo que era um sonho da população de Santa Inês. A estrada está semeando o futuro desse município. O acesso vai proporcionar o desenvolvimento e dar dignidade aos moradores. Fico feliz em retirar a 50ª cidade paraibana do isolamento. Já chegamos a 123ª estrada desta gestão. Lembro que quando viemos assinar a ordem de serviço muitas pessoas não acreditaram que a obra seria feita, porque anteriormente outros já haviam prometido. Mas nós fizemos a estrada com qualidade e quase R$ 16 milhões de investimento”, disse o governador.

Foto: Secom/PB

Ricardo Coutinho também comentou que restam apenas quatro cidades paraibanas em isolamento asfáltico e até abril todas as estradas estarão concluídas. “Quando entramos no Governo, 54 municípios estavam em situação de isolamento, agora faltam apenas quatro: Natuba, Vieirópolis, Caraúbas e Carrapateira. Até abril vamos inaugurar todas elas e teremos a felicidade de dizer que não resta mais nenhuma cidade sem asfalto neste Estado”, afirmou.

A PB-400 passou por terraplenagem em cortes e aterros, sistema de drenagem para águas pluviais e subterrâneas, pavimentação asfáltica, duas pontes em concreto armado com extensão total de 184 metros, cercas de segurança da faixa de domínio, gramagem e paisagismos em taludes e sinalização horizontal e vertical.

O prefeito de Santa Inês, João Nildo, ressaltou a grandiosidade da obra, que era um pedido antigo da população local.

“Estou aqui para agradecer em nome de todos por esta obra tão grandiosa e importante para nossa cidade. O município está de parabéns porque hoje sai oficialmente do isolamento asfáltico. Antes não podia chover que ninguém passava pela estrada de barro, mas agora pode vir chuva à vontade que passamos tranquilamente e com agilidade pela rodovia. O povo de Santa Inês está extremamente agradecido”, comemorou o prefeito.

“Estamos muito satisfeitos porque vivemos uma semana mágica, cheia de celebrações pela chegada de obras em vários locais da Paraíba. Santa Inês passou décadas esquecida, pelo fato de ser uma cidade com poucos habitantes. Porém, este Governo não olha para o tamanho do município, Ricardo pensa na necessidade da população. Por isso, esta estrada foi feita e hoje é entregue para acabar com o sofrimento do povo que mal podia passar pela estrada de barro. O governador mostra que com determinação e responsabilidade está sendo possível melhorar a Paraíba”, disse o presidente da Assembleia Legislativa, Gervásio Maia.

Foto: Secom/PB

A professora Maria Dionnê Leite mora em Santa Inês desde que nasceu e afirmou que as dificuldades eram enormes devido às péssimas condições da estrada.

“Antes a estrada era de barro, bem estreita e com buracos. Era muito complicado ir para outras cidades, principalmente quando chovia. Muitos prometeram, mas Graças a Deus, veio Ricardo Coutinho e fez a nossa estrada. A vida por aqui melhorou demais”, comentou.

“Vou todos os dias para Conceição e era complicado passar pela estrada de barro. Fiquei muito feliz quando passei pela primeira vez pelo asfalto, com a pista nova e bem feita. O povo agora tem o direito de ir e vir com segurança”, disse a dona de casa Francisca Silva.