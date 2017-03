Ricardo inaugura escolas beneficiando estudantes de duas cidades paraibanas

Foto: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho esteve, na tarde desta segunda-feira (13), nas cidades de Umbuzeiro e Natuba, onde inaugurou três escolas estaduais, a Escola Presidente João Pessoa, a Escola Carlos Pessoa e a Escola Dr. Francisco de Albuquerque Montenegro.

As obras fazem parte de uma série de inaugurações programadas pelo Governo do Estado para os meses de fevereiro e março e, juntas, representam um investimento de mais de R$ 1 milhão na educação. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia, deputados federais e estaduais e lideranças da região estiveram presentes.

Em Umbuzeiro, Ricardo Coutinho ressaltou que o Governo do Estado está dando as condições propícias para que os jovens adquiram conhecimentos e tenham as melhores oportunidades no futuro.

“A educação é a única política capaz de tornar as pessoas verdadeiramente iguais. Este Governo já construiu 2.390 salas de aulas em todo o Estado e investimos em coisas inovadoras como o Gira Mundo, que este ano foi ampliado, oferecendo 100 vagas para os filhos do povo. A educação na rede estadual de ensino está muito melhor e mais atrativa”, disse o governador.

A Escola Estadual Presidente João Pessoa possui 7 salas de aula, biblioteca, sala de professores, diretoria, secretaria, banheiros, laboratórios, entre outras dependências. A unidade de ensino passou por uma grande reforma no valor de mais de R$ 523 mil. O nome da escola, inaugurada em 1979, é em homenagem ao ex-presidente João Pessoa, que nasceu em Umbuzeiro.

“Esse é um dia de muita alegria para os umbuzeirenses. Essa reforma ficou excelente e merecedora de todos os elogios. Agradeço ao governador pela escola e também pela estrada Natuba/Umbuzeiro que está quase pronta. Vamos continuar com as parcerias para o bem do povo”, garantiu o prefeito de Umbuzeiro, Nivaldo Araújo.

A estudante Graciele Moura falou representando todos os alunos da escola de Umbuzeiro e agradeceu pela obra. “A escola ficou linda e espero que este ano seja de conquistas e muito aprendizado para todos os alunos. Agradeço ao governador Ricardo Coutinho por tudo”, disse.

Em Natuba – Após a solenidade em Umbuzeiro, o governador foi até a cidade de Natuba, onde inaugurou a Escola Estadual Dr. Francisco de Albuquerque Montenegro e a Escola Carlos Pessoa que juntas receberam um investimento de mais de R$ 700 mil para a execução das obras.

“Não há nada mais importante que a melhoria na parte pedagógica e estrutural das escolas. Só hoje inauguramos três escolas nessa região, duas aqui em Natuba e uma em Umbuzeiro, com recursos na ordem de R$ 1 milhão. As nossas escolas estão ficando mais confortáveis e alegres. E lembro a vocês que em poucos dias voltarei para inaugurar a estrada de Natuba, que tira a cidade do isolamento”, afirmou o governador.

Foto: Secom/PB

Para o presidente da Assembleia Legislativa, Gervásio Maia, a educação é um dos bens mais preciosos que a sociedade pode deixar para as futuras gerações. “Esse é um dia que tem grande simbologia e vai ficar marcado na vida dos moradores dessa região. Hoje já acompanhamos o governador na inauguração da estrada de Santa Cecília e de três escolas. Escolas e estradas são essenciais e fazem com que a Paraíba seja um lugar cada vez melhor para viver”, observou.

“Fico muito satisfeita ao ver a qualidade das escolas de Natuba. Acredito que a escola deve ser de qualidade para todos. O povo desta cidade é muito grato ao governador pelas reformas nas escolas e por tudo que já foi feito aqui”, afirmou a prefeita de Natuba, Janete Santos.

A aluna Luana Barbosa disse que hoje as escolas de Natuba são bem melhores e mais estruturadas. “Está tudo lindo. Uma escola estruturada prepara os estudantes para o futuro. Estamos muito agradecidos ao governador Ricardo”, falou.