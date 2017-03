Ricardo inaugura adutora e garante abastecimento de água para moradores de Itabaiana

Foto: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho inaugurou, nesta terça-feira (14), a adutora de Itabaiana que disponibiliza um sistema de abastecimento de água sem intermitência, beneficiando cerca de 24,5 mil habitantes do município.

A obra representa um investimento de R$ 5,4 milhões e faz parte do calendário de inaugurações do Governo do Estado programado para os meses de fevereiro e março.

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia, deputados estaduais, auxiliares do Governo e lideranças da região também estiverem na solenidade.

Durante o pronunciamento, Ricardo afirmou que o Governo do Estado implantou um grande programa de adutoras, contendo cerca de 1.027 km de adutoras em várias áreas da Paraíba.

“É um prazer voltar a esta bela e histórica cidade de Itabaiana. Fico muito feliz porque vejo que hoje a Paraíba está passando por um grande momento. Só nesta gestão, implantamos 1.027 km de adutoras, trazendo abastecimento de água para a população. A adutora de Itabaiana é uma obra grande com investimento de quase R$ 5,5 milhões. Ela não é só de captação de água, mas de implantação de rede de abastecimento que contempla mais de 600 famílias, em um momento que a Paraíba está ganhando um reforço muito grande com a chegada da água do Rio São Francisco que deverá, daqui a uns meses, chegar aqui. Então, agora vocês têm água para beber e para trazer desenvolvimento também”, pontuou o governador.

A implantação da adutora de Itabaiana foi uma demanda solicitada pela população durante o Orçamento Democrático Estadual.

“Essa adutora é uma obra muito importante que vem do Orçamento Democrático. Eu lembro que as pessoas da comunidade Brejinho pediram que a adutora fosse feita, nós então pautamos a obra e hoje temos a felicidade de inaugurá-la. O Orçamento muda a consciência coletiva e a partir de abril vamos dar início a um novo ciclo da democracia participativa, para ouvir a voz do povo”, disse.

“A cada dia tenho mais certeza que este é o Governo que mais atende aos anseios da população. O Estado vive um ritmo acelerado de obras, eu já perdi as contas de quantas adutoras vi serem entregues por Ricardo Coutinho, hoje foi a vez de Itabaiana receber essa grande obra. E cada água que chega às casas dos cidadãos representa uma nova perspectiva, porque água é vida”, comentou o presidente da Assembleia Legislativa, Gervásio Maia.

Foto: Secom/PB

A ampliação do sistema de abastecimento de água de Itabaiana é composta por uma estação elevatória de água tratada, com vazão de 172 metros cúbicos por hora; adutora de água tratada com extensão de 5.300 metros, no diâmetro de 250 milímetros; reservatório elevado com capacidade de 450 metros cúbicos; implantação de 16.500 metros de rede de distribuição e 620 ligações domiciliares.

Os principais serviços executados na obra foram: escavação de valas, aplicação de colchão de areia, assentamento de tubos, retirada e reposição de pavimento em paralelepípedo e asfalto, aplicação de concreto armado, instalação de conjunto motor bomba e respectivos barriletes, instalação de quadro de comando elétrico, entre outros.

“Essa obra vai garantir e desafogar o abastecimento de água de Itabaiana. Com ela, um número maior de famílias passa a receber água tratada com boa qualidade nas residências. É mais uma obra essencial feita pelo Governo”, ressaltou o presidente da Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba (Cagepa), Hélio Cunha Lima.

O prefeito de Itabaiana, Lúcio Flávio, destacou a importância da adutora para a população do município. “Quero agradecer ao governador em nome de todos os moradores beneficiados com esta adutora. Ela permite que a água chegue aos locais onde ainda não havia abastecimento. E a água vai fazer também com que as comunidades se desenvolvam porque a água favorece o comércio local. Esta adutora foi muito pedida no Orçamento Democrático e vai mudar a vida dos moradores da região”, comentou.

A dona de casa Araguacy Guedes é uma das moradoras que participaram do Orçamento Democrático para pedir que a adutora fosse feita. “Eu criei coragem e fui reivindicar a água para as nossas comunidades, durante a audiência do Orçamento. Hoje a água é uma realidade e facilitou demais a nossa vida. Agradeço muito ao governador”, comemorou.