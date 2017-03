Ricardo inaugura adutora de Cajazeiras e entrega a restauração da PB-420

Foto: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho inaugurou, nesta terça-feira (21), a adutora de Cajazeiras que reforça o sistema de abastecimento de água do município, beneficiando aproximadamente 25 mil habitantes. A obra representa um investimento de R$ 3,5 milhões.

Em seguida, foi à cidade de Cachoeira dos Índios, onde entregou a restauração da PB-420, com 7,2 km de extensão e quase R$ 1,2 milhão de investimento. As obras fazem parte do calendário de inaugurações do Governo do Estado programado para os meses de fevereiro e março O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia, deputados estaduais, auxiliares do Governo e lideranças da região também estiverem presentes.

Em seu pronunciamento na cidade de Cajazeiras, Ricardo Coutinho ressaltou que a água é um bem precioso e necessário para a qualidade de vida da população.

“Estamos implantando 1.127 km de adutoras pelo Estado. Essa que inauguramos aqui em Cajazeiras é uma grande adutora com 15 km e que vai beneficiar, em especial, os moradores da zona norte da cidade. A água é muito preciosa e agora vocês terão esse líquido nas torneiras com qualidade. A água vem lá da barragem de Lagoa do Arroz, passa pelo tratamento feito pela Cagepa e depois segue para as casas do povo. Hoje posso dizer que a vida na Paraíba está muito melhor com a chegada de obras como adutoras, escolas, estradas e hospitais”, pontuou o governador.

Os principais serviços executados na obra foram: edificação de casa de bombas, instalação de subestação aérea, instalação de centro de comandos elétricos, de conjunto motobomba e respectivos barriletes, assentamento de tubos de engate rápido com sistema de ancoragem, escavação de valas, aplicação de colchão de areia, assentamento de tubos, reaterro de valas, retirada e reposição de pavimento em paralelepípedo e instalação de Estação de Tratamento de água pré-fabricada em vibra de vidro.

“Ao longo dessa caminhada pela Paraíba, ao lado do governador, percebo que o Estado é um lugar muito melhor para se viver e com mais perspectivas de futuro. A Paraíba segue rumo ao desenvolvimento. Somente hoje as populações ganham uma adutora e uma estrada nova. Água e estrada são essenciais para a sociedade”, destacou o presidente da Assembleia Legislativa, Gervásio Maia.

A dona de casa Francisca Pereira lembrou que chegava a passar até 15 dias sem ter água nas torneiras. “Era muito complicado, porque a gente vivia sem água. O abastecimento era muito ruim. Tinha tempo que passava mais ou menos 15 dias sem água. Agora, graças a Deus e ao governador, vamos ter água constantemente nas nossas casas”, comemorou.

Carlos Antônio também é morador de Cajazeiras e afirmou que esta adutora era uma demanda antiga da população da zona norte do município. “É uma alegria vivenciar a concretização desse pedido antigo nosso. Através dessa adutora, a água vai chegar às nossas casas e vamos poder viver com mais dignidade. A água é essencial para as atividades do cotidiano”, observou.

Foto: Secom/PB

Em Cachoeira dos Índios – Logo após a solenidade em Cajazeiras, o governador Ricardo Coutinho se dirigiu à Cachoeira dos Índios, onde entregou a PB-420, favorecendo mais de 10 mil habitantes da cidade. Aproximadamente 650 veículos passam diariamente pela estrada que agora oferece condições adequadas para o tráfego.

Com a inauguração da restauração dessa rodovia, o Governo do Estado chega a 122ª obra rodoviária executada pela atual gestão.

“Fico muito feliz em poder entregar tanta obra pelo Estado, mesmo em um período de crise nacional. Aqui em Cachoeira dos Índios já fizemos a ponte, a rodovia, vamos fazer a escola e agora entregamos a nova PB-420. Com uma boa estrada, o comércio se desenvolve, a ambulância pode socorrer o doente com mais agilidade e segurança, enfim, o asfalto significa crescimento. Esta gestão chega hoje a 122ª estrada entregue ao povo paraibano e ainda tem muitas outras obras para inaugurar. Em abril, vamos tirar a última cidade do Estado do isolamento asfáltico, chegando, assim, ao feito de interligar todas os municípios por meio do asfalto”, ressaltou Ricardo Coutinho.

A PB-420 passou por correção de defeitos, reciclagem da camada de base, recapeamento da pista de rolamento e dos acostamentos em tratamento superficial duplo-TSD, limpeza dos acostamentos e do sistema de drenagem, sinalização horizontal e vertical.

O prefeito Allan Seixas comentou que o Governo do Estado é um grande parceiro de Cachoeira dos Índios e agradeceu por todas as ações em benefício da população da cidade. “Essa obra é muito importante para o nosso município e para a região. Com a ajuda do Governo vamos trazer muito mais obras e ações para a cidade. Agradeço em nome do povo por esta rodovia que facilita a vida dos motoristas e passageiros que precisam ir e vir de outras localidades”, disse.

“Meu coração está muito alegre em ver o governador entregando essa estrada para o bem do povo de Cachoeira dos Índios. Antes a estrada estava estragada, com muitos buracos e agora podemos passar por lá tranquilamente, acabou o aperreio”, comemorou a aposentada Maria de Fátima.