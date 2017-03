Ricardo entrega restauração de rodovia em duas cidades paraibanas

Foto: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho entregou, nesta quinta-feira (9), a restauração da PB-063, no trecho do entroncamento BR-230/Gurinhém, incluindo a travessia urbana da cidade. A obra recebeu mais de R$ 4,4 milhões de investimento com recursos do Tesouro Estadual.

A rodovia possui 8,5 km de extensão e beneficia mais de 23 mil habitantes de Gurinhém e Mulungu. Esta é mais uma obra que faz parte de uma série de inaugurações programadas pelo Governo do Estado para os meses de fevereiro e março.

A vice-governadora Lígia Feliciano, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia, o deputado federal Damião Feliciano, deputados estaduais e auxiliares do Governo estiveram presentes.

A restauração da PB-063 vai facilitar a circulação de aproximadamente 650 veículos que trafegam diariamente no local e melhorar a vida dos moradores da região.

“É uma estrada que recupera a segurança do transporte de pessoas e de cargas. Fizemos uma nova estrada com investimento de quase R$ 5 milhões. Fizemos também a travessia urbana da cidade que favorece a população. Essa obra foi feita em cerca de 4 meses, sendo uma das mais rápidas da gestão. É bom lembrar que essa é a obra rodoviária de número 114 neste Governo. Ontem entregamos a estrada de Santo André e ainda tem muita coisa para inaugurar. É um ritmo alucinante que transforma a Paraíba”, comentou Ricardo Coutinho.

Foto: Secom/PB

O governador ainda destacou alguns benefícios que as estradas trazem para o cotidiano da sociedade. “Antigamente, algumas pessoas criticavam e falavam que o povo não se alimentava de estrada, mas é através das rodovias que um doente chega com mais agilidade e segurança aos hospitais, também é por meio das estradas que a produção agrícola escoa com facilidade e que o comércio se desenvolve. Enfim, cada estrada significa crescimento e qualidade de vida para a região”, ressaltou.

A PB-063 passou por reciclagem da camada de base com adição de 30% de brita, recapeamento asfáltico da pista de rolamento e dos acostamentos em CBUQ, recuperação e limpeza do sistema de drenagem para águas pluviais e subterrâneas, recuperação de ponte, roçada manual, sinalização horizontal e vertical.

“Estamos entregando uma estrada de primeira qualidade. Antes, essa estrada estava acabada, mas agora ficou uma pista nova. Percebam que o mapa asfáltico da Paraíba é outro, porque essa gestão tem o maior programa rodoviário da história. E ainda tem muita obra para inaugurar como a rodovia Cuitegi/Pilões, Araruna/Cacimba de Dentro, Vieirópolis e muito mais”, lembrou o superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Carlos Pereira.

O presidente da Assembleia Legislativa, Gervásio Maia, falou sobre a satisfação de estar presente na entrega da 114ª estrada do Programa Caminhos da Paraíba.

“É uma alegria participar de mais uma inauguração, ao lado do governador. Ontem estávamos em Santo André, tirando a cidade do isolamento e levando desenvolvimento para o local. Antes, eram 54 cidades isoladas, mas até abril não restará nenhum município sem estrada. Fico feliz em ver a entrega desta 114ª estrada e por testemunhar a evolução do Estado”, frisou.

Foto: Secom/PB

“Essa estrada tava numa situação triste. Era muito buraco e quando chovia ficava péssimo. Dei Graças a Deus quando o governador veio aqui autorizar a obra e agora estou satisfeita com essa estrada nova”, comemorou a dona de casa Ângela Silva.

A estudante Mariana Dantas comentou que passar pela estrada antes da obra era perigoso e demorado. “Sempre passo por aquela estrada e ficava com o coração na mão, porque ela estava muito acabada. Fiquei muito feliz quando a nova estrada foi concluída. Agradeço ao governador Ricardo por olhar por Gurinhém”, disse.