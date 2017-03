Ricardo entrega restauração da estrada de Gurinhém nesta quinta-feira

O governador Ricardo Coutinho inaugura, nesta quinta-feira (9), às 16h, as obras de restauração da rodovia PB-063, ligando o entroncamento da BR-230 ao município de Gurinhém.

Foram investidos mais de R$ 4,4 milhões, oriundos do Tesouro do Estado, beneficiando diretamente uma população de 23.341 habitantes dos municípios de Gurinhém e Mulungu.

Esta é a 114ª obra do Programa Caminhos da Paraíba. Na rodovia, que tem um tráfego médio diário de 621 veículos entre automóveis, utilitários, motos, ônibus e caminhões, o Governo do Estado, por meio Departamento de Estradas de Rodagem (DER) executou serviços de reciclagem da camada de base, recapeamento asfáltico da pista de rolamento em CBUQ e dos acostamentos, recuperação e limpeza do sistema de drenagem, roçada manual e sinalização horizontal e vertical.