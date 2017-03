Ricardo entrega Parque Linear Parahyba aos moradores do Bessa em João Pessoa

O governador Ricardo Coutinho inaugura oficialmente, neste domingo (12), às 16h30, o Parque Linear Parahyba, localizado numa zona de preservação ambiental e paisagismo, no bairro do Bessa, em João Pessoa.

O Parque representa um investimento de quase R$ 3 milhões em sua primeira etapa e foi projetado para ser uma nova opção de lazer para os moradores da área.

Antes da inauguração oficial, durante todo o dia, a partir das 7h,serão realizadas atividades, a exemplo de eventos esportivos, serviços de saúde, ações educativas para o meio ambiente, oficina de reciclagem de garrafas pet, feira de exposição de robótica, recreação com palhaços, apresentação do canil da Polícia Militar (17h30) e da Banda de Música da Polícia Militar (17h50), show da família Los Iranzi.

O Parque Linear Parahyba foi uma obra pensada ainda em 2010 quando o governador Ricardo Coutinho era prefeito da Capital. Nesta primeira etapa atende o trecho Leste dos canais, no Jardim Oceania, em duas localidades.

Já a segunda etapa vai compreender as imediações do bairro Aeroclube, o trecho do canal próximo da BR-230 e o final da Avenida Presidente Campos Sales, no final do Bessa.

O Parque possui 150 mil metros quadrados e inclui uma área ampla de calçadas de contorno em todo o seu perímetro, áreas de playground, bancos, ciclovia, estacionamento, quadras de areia, campos ao ar livre, sinalizações, brinquedos, áreas verdes com gramas e para plantações de mudas. Todas as áreas com acessibilidade.