Ricardo entrega nesta segunda 119ª estrada pavimentada e reforma de duas escolas

O governador Ricardo Coutinho inaugura nesta segunda-feira (13), às 10h, a 119ª obra rodoviária do seu governo.

Trata-se da pavimentação da PB-150 ligando Alcantil a Santa Cecília de Umbuzeiro, na região do Agreste Paraibano.

A cidade de Santa Cecília é 49ª a sair do isolamento por meio de rodovia pavimentada. Foram investidos mais de R$ 26,6 milhões.

Foto: Secom/PB

À tarde, o governador visita os municípios de Umbuzeiro e Natuba, onde inaugura duas escolas da rede estadual, com investimentos que superam R$ 800 mil.

A rodovia PB-150 tem uma extensão de 21,4 km, beneficiando diretamente uma população de 12.901 habitantes dos dois municípios, que tem um tráfego médio diário de 247 veículos entre automóveis, utilitários, motos, ônibus e caminhões.

O diretor de Operações do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba, Armando Marinho, diz que se trata da inauguração de rodovia que retira do isolamento mais uma das 54 cidades que não tinham acesso pavimentado no início do governo Ricardo Coutinho.

A rodovia é considerada de grande alcance social e econômico na região do Agreste, gerando mais emprego e renda e melhoria da qualidade de vida da população local.

Foram executados serviços de terraplenagem em cortes e aterros, construção de duas pontes, sistema de drenagem para águas pluviais e subterrâneas, pavimentação asfáltica, cercas de segurança da faixa de domínio, gramagem e paisagismo em taludes e sinalização horizontal e vertical.

Esta obra integra o elenco do Programa Caminhos da Paraíba, que completa um total de 2.184,3 km entre pavimentação e restauração, para um investimento de R$ 1,32 bilhão, que vem dando uma nova dinâmica à economia do Estado, principalmente na geração de emprego e renda.

Às 15h, o governador Ricardo Coutinho visita o município de Umbuzeiro, onde entrega a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Presidente João Pessoa, que foi totalmente reformada e recebeu investimentos superiores a R$ 523 mil.

Em seguida, no município de Natuba, ele inaugura a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Francisco Albuquerque Montenegro, onde foram investidos mais de R$ 355 mil.