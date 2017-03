Ricardo Coutinho recepciona Lula e viajam juntos para Monteiro

foto: institutolula

O deslocamento dos ex-presidentes da República Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff entre Campina Grande e a cidade de Monteiro, na tarde deste domingo, ocorre através de transporte rodoviário, através da BR 412.

Os petistas estão acompanhados nesse percurso pelo governador Ricardo Coutinho (PSB) e pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gervásio Maia (PSB).

A militância do PSB no Estado, que há vários dias participa intensivamente da organização dessa visita de Lula a Monteiro, aguarda um entusiástico e contundente pronunciamento do governador paraibano.

O deslocamento, de aproximadamente 180 quilômetros, deverá durar aproximadamente 90 minutos.