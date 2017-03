Ricardo assina termo de transferência de tecnologia para produção de medicamentos

Foto: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho assinou, nesta quinta-feira (16), na Granja Santana, um Termo de Cooperação para transferência de tecnologia para a produção de medicamentos entre o Laboratório Industrial Farmacêutico do Estado (Lifesa) e a empresa portuguesa Tecnimede.

Esse acordo visa aperfeiçoar a produção de medicamentos para suprir as demandas estaduais, com abreviação de prazos e economia de recursos que seriam destinados à pesquisa e o desenvolvimento deles.

Durante a reunião para a assinatura do Termo de Cooperação, o governador Ricardo Coutinho dialogou com os representantes da Tecnimede a respeito dos benefícios que a parceria trará para o Estado, também sobre a atuação da empresa em outros países e reforçou a expectativa de que o acordo com o Lifesa seja exitoso.

A secretária da Saúde, Cláudia Veras, destacou a importância do acordo entre o Lifesa e a Tecnimede e comentou que a parceria representa um avanço e deve trazer bons frutos para a Paraíba.

“A gente avalia que este Termo de Cooperação é importante para o Estado porque ele vai colaborar com o Lifesa e poderemos com essa transferência de tecnologia ter a produção de medicamentos de forma que possamos, no final, baratear o custo desse produto para a dispensação dos usuários. Ao fazer uma transferência de tecnologia, o medicamento começa a ser produzido diretamente na Paraíba, então ele não beneficiaria somente o Estado, como também os municípios e os estados vizinhos. Hoje discutimos, inclusive, a possibilidade de produção de alguns medicamentos oncológicos que poderiam ser adquiridos com menor custo tanto para o Estado quanto para os municípios”, frisou.

“Esse acordo é de fundamental importância, pois significa economia de recurso e de tempo. Poderemos usar a tecnologia mediante contratos aditivos, para a produção de medicamentos e comercialização a um preço mais barato, o que, sem dúvida, trará economia para o Estado e um favorecimento muito grande para a população, particularmente, a que utiliza o sistema público de saúde”, afirmou o diretor presidente do Lifesa, Carlos Alberto Dantas Bezerra.

A parceria, além dos princípios ativos da farmácia básica, também inclui uma linha de produtos para tratamento de algumas modalidades de câncer, que poderão ser destinados para as unidades de saúde do Estado e para o Ministério da Saúde.

“Após a assinatura deste termo de cooperação, vamos iniciar os trabalhos que repousam sobre os técnicos, farmacêuticos, químicos e outros profissionais, para iniciar as tratativas da transferência puramente da tecnologia da produção de medicamentos da Tecnimede para o Lifesa. Existem ainda umas questões intermediárias que vamos fazer para a obtenção de registro. Todo o processo de transferência se dará no período de até cinco anos, onde o Lifesa passa a ter o domínio de todo o processo do medicamento, com seu devido registro”, afirmou o diretor administrativo financeiro do Lifesa, Sérgio Motta.

Foto: Secom/PB

A Tecnimede é uma empresa portuguesa fundada na década de 80, com grande representação em diversos países, como Marrocos e Espanha.

“Essa parceria visa a transferência de tecnologia dos medicamentos que desenvolvemos, dotando o Lifesa das ferramentas necessárias para dar uma resposta interessante para as necessidades de medicação da população. Esta é uma forma do grupo Tecnimede ter mais acesso ao território brasileiro, em especial a Paraíba”, disse o vice-presidente da Tecnimede, Antônio Donato.

O grupo Tecnimede tem como foco em suas atividades a pesquisa e desenvolvimento de medicamentos em áreas que são essenciais à população. Com esse contrato, a Tecnimede potencializa a sua relevância no cenário mundial de medicamentos.