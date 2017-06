Ricardo assina convênio que viabiliza primeiro voo regular internacional da PB

Foto: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho assinou, nesta terça-feira (7), um convênio entre o Governo do Estado e a Gol Linhas Aéreas, que vai viabilizar a implantação de um voo semanal do Aeroporto Castro Pinto para Buenos Aires, na Argentina.

Com este acordo, o Castro Pinto vai oferecer, a partir de julho deste ano, o primeiro voo regular internacional, possibilitando um incremento no turismo paraibano. O voo será aos sábados com capacidade para 170 pessoas. Deputados estaduais, vereadores e auxiliares do Governo também participaram do evento.

Durante a solenidade, o governador enfatizou que o convênio representa um momento histórico que rompe barreiras e faz com que o turismo na Paraíba avance ainda mais.

“O turismo é fundamental para o desenvolvimento de uma região. Este é um acordo histórico para o Estado, porque muitos prometeram voo internacional, mas só agora, após este convênio, o voo vai acontecer de João Pessoa para Buenos Aires. Estamos dando as condições fiscais necessárias para que este voo aconteça. O Governo do Estado reduziu o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do combustível da aviação para operações da empresa Gol na Paraíba. O voo significa um avanço grandioso, já que a Argentina é um dos maiores polos de geração turística para o Brasil. Dos cerca de 6 milhões de turistas que visitam o país, 2 milhões são argentinos e queremos que eles cheguem cada vez mais na Paraíba. Estamos com mais esta porta aberta para a ampliação da capacidade turística paraibana”, destacou.

Ricardo Coutinho também ressaltou a importância de várias obras e ações, que vem sendo feitas nos últimos anos, para qualificar e fortalecer o Destino Paraíba.

“Fizemos investimentos na infraestrutura de alguns pontos estratégicos como as praias do Litoral Sul, o Binário de Jacumã, também fizemos a regularização do Distrito Industrial do Turismo, construímos as Trilhas Potiguaras no Litoral Norte, investimos no Centro de Convenções, que é um dos melhores do Brasil, enfim, temos uma série de ações que fortaleceram o Destino Paraíba”, concluiu.

Foto: Secom/PB

De acordo com a presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), Ruth Avelino, o Governo do Estado vai executar um plano de divulgação dos potenciais turísticos da Paraíba na Argentina com o objetivo de atrair mais visitantes para o Estado.

“Esse voo entre João Pessoa-Buenos Aires e Buenos Aires-João Pessoa vai atrair um número muito maior de turistas para a Paraíba e melhorar a malha aérea paraibana. Os argentinos ficam atualmente mais pelo Sul e Sudeste, a partir de agora vamos mostrar aos argentinos que a Paraíba é um destino maravilhoso e atrair estes turistas para o Estado”, pontuou.

O vice-presidente da Gol Linhas Aéreas, Alberto Fajerman, acredita que o voo terá uma boa demanda, aumentando o turismo local.

“O povo brasileiro e o argentino se amam, têm uma excelente relação. Hoje o argentino vem mais ao Brasil que o contrário, mas com o voo aqui em João Pessoa, vai facilitar esta afinidade turística. A Paraíba tem muitas belezas naturais, muitos atrativos e acredito que o Governo do Estado terá capacidade para divulgar este destino e garantir uma demanda muito boa para João Pessoa e região. Acreditamos que este convênio vai trazer os resultados esperados”, frisou.

O secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Lindolfo Pires, ressaltou o crescimento turístico que a parceria vai proporcionar ao Estado.

“Isso é um esforço gigantesco que o Governo do Estado faz para desenvolver, ainda mais, o turismo paraibano. Estamos no caminho certo porque o nosso maior emissor e receptor de turistas na América do Sul é a Argentina, então com a conexão João Pessoa-Buenos Aires fica mais fácil o aumento da atração turística. O sucesso é garantido”, enfatizou.

“Tenho certeza que teremos um grande trabalho a desenvolver com a chegada desse voo internacional para Buenos Aires. Esse voo é um divisor de águas do nosso Destino Paraíba. É uma oportunidade maravilhosa de divulgarmos as potencialidades locais e atrair mais público para a rede hoteleira”, disse a presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH-PB), Manuela Hardman.

Incremento do turismo – João Pessoa entra definitivamente na malha aérea internacional da Gol Linhas Inteligentes, a partir de julho com o convênio assinado entre o Governo do Estado e a companhia aérea. O vôo vai ligar a capital paraibana a Buenos Aires (Argentina), será regular e sempre aos sábados. O último voo internacional realizado no Aeroporto Castro Pinto ocorreu em setembro de 2001, com destino a Portugal.

As negociações com a Gol Linhas Inteligentes começaram em 2011, por determinação do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB). Para viabilizar o voo, o Governo reduziu para 6% a alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) incidente no combustível de aviação.

Foto: Secom/PB

Em contrapartida, a companhia aérea irá iniciar a operação internacional, além de ampliar o número de voos de João Pessoa para outras capitais, principalmente, São Paulo. Haverá uma série de ações promocionais do ‘Destino Paraíba’ na Argentina. Inclusive, uma equipe de reportagem da revista de bordo da Gol virá a João Pessoa produzir uma matéria mostrando os principais roteiros pelo Estado.

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) afirmou que o Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, na Grande João Pessoa, conta com a infraestrutura necessária para atender as operações internacionais que serão iniciadas pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes, a partir de julho.

Novos voos – A Gol informou também a ampliação de vôos durante o mês de abril e maio.

Veja a relação.

DE 28/ABR/17 a 29/ABR/17

Saída de Brasília – 21h30 – João Pessoa – 00:05 Boeing: 737-800 (Sexta-Feira)

Saída de João Pessoa – 05h45 – Brasília – 08h30 Boeing: 737-800 (Sábado)

REATIVAÇÃO:

DE 05/ABR a 29/JUN/2017

Saída de Guarulhos – 23h – Campina Grande – 02h10 Boeing: 737-800 (Quarta-Feira)

Saída de Campina Grande – 02h55 – Petrolina – 03h55 Boeing: 737-800 (Quinta-feira)