Reutilização de águas residuais pode ser solução para combater a escassez, diz ONU

O tratamento e a reutilização das águas residuais pode ser uma solução para combater a escassez do bem natural em todo o mundo.

A conclusão é do relatório da Águas Residuais: o Recurso Inexplorado, lançado nessa quarta-feira, 23, pela Organização das Nações Unidas para marcar o Dia Mundial da Água, 22 de março. As informações são da ONU News.

Para a ONU, o mundo deve mudar a forma como a água residual é vista.

Com a crescente demanda do produto, os especialistas dizem que as águas residuais devem se tornar uma fonte alternativa e confiável.

Atualmente, parte dessas águas são tratadas e depois eliminadas, mas a gestão deve ser de “reúso, reciclagem e recuperação”.

O relatório das Nações Unidas deixa claro que a incapacidade de abordar as águas residuais como um importante problema social e ambiental pode comprometer outros esforços necessários para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pelas Nações Unidas e assumidos por várias nações.

Segundo a meta, os ODS devem ser implementados por todos os países do mundo até 2030.

Segundo os especialistas, a maior parte das atividades humanas que usam água produz águas residuais, que podem ser esgoto ou águas poluídas usadas por indústrias. O relatório diz que com o aumento da demanda global por água, aumenta também a quantidade de águas residuais.

Em todos os países, com exceção dos mais desenvolvidos, 95% das águas residuais são despejadas diretamente no meio ambiente sem tratamento adequado.

Isso gera impactos negativos na saúde humana, na produtividade econômica, na qualidade das águas doces e nos ecossistemas.

Em 2012, foram registradas mais de 800 mil mortes causadas pelo consumo de água contaminada e serviços de saneamento inadequados.

Nos oceanos, as áreas chamadas de “zonas mortas desoxigenadas”, causadas pelo lançamento de águas residuais sem tratamento, já atingiram 245 mil quilômetros quadrados, quase três vezes o tamanho de Portugal.

O relatório da ONU prevê que a demanda por água vai aumentar muito nas próximas décadas.

O setor da agricultura é responsável, atualmente, pelo uso de 70% das extrações de água no mundo e o uso deve aumentar também nos setores da indústria e energia.

Segundo a ONU, dois terços da população mundial vivem hoje em áreas com escassez de água pelo menos uma vez ao ano.

E cerca de 500 milhões vivem em regiões onde o consumo de água é o dobro dos recursos hídricos.

Os especialistas disseram que, se as tendências atuais persistirem, a qualidade da água continuará piorando nas próximas décadas, especialmente em países com poucos recursos e localizados em regiões secas.

Isso vai aumentar ainda mais o risco para a saúde humana e para os ecossistemas, contribuindo para a escassez de água e prejudicando o desenvolvimento econômico sustentável, alerta o documento.