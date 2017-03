Reunião da Uber aponta para a implantação de serviço em Campina Grande

Foto: Reprodução/ Internet

Foi realizada na noite dessa quarta-feira (8), em Campina Grande, uma reunião com representantes da Uber.

O evento aconteceu no auditório de um hotel localizado no Centro e contou com cerca de 200 pessoas, na maioria homens, interessadas em utilizar o serviço na cidade.

Os maiores questionamentos foram em torno da lei de autoria do vereador Alexandre do Sindicato (PHS) que proíbe a Uber no município.

Os representantes se baseiam na lei federal 12.587/12, que libera a prestação do serviço e coloca a lei municipal abaixo dela.

Ainda não há data prevista para o lançamento, mas existe a possibilidade da Uber começar a operar em Campina Grande, em mais ou menos 45 dias.

Os executivos da marca ressaltaram que a empresa está com uma equipe fazendo um mapeamento da área e, quando começar a funcionar, deve abranger outras cidades da região.

*As informações foram divulgadas na Rádio Campina FM.