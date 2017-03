Retorno do projeto Forró na Vila acontece neste sábado, em Campina

Acontece neste sábado, 25, o retorno do projeto Forró na Vila a partir das 14h, na Praça de Alimentação da Vila do Artesão, em Campina Grande.

A atração que marcará o retorno das atividades será a banda Jeito Nordestino. O presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento (AMDE), vereador licenciado Nelson Gomes Filho, anunciou o retorno do projeto após reunião realizada com os comerciantes do local.

O projeto Forró na Vila acontece sempre aos sábados, das 14h às 17h, e também será mantido durante todo o mês de abril.

O objetivo é oferecer, de forma gratuita aos visitantes, apresentações de forró de diversos artistas campinenses.

De acordo a programação, no próximo dia 1º de abril será a vez da banda Forró Society.

Já no dia 8 de abril a apresentação fica por conta de Trio Forró da Serra. No dia 15 a animação será feita pela Banda Forró Campina.

No dia 22 será a vez da Banda Triângulo de Ouro e no último sábado de abril, 29, encerrando o Forró na Vila, se apresentará mais uma vez a Banda Jeito Nordestino.

Conforme o presidente da AMDE, Nelson Gomes, a expectativa para o retorno do projeto é atrair grande público para Vila do Artesão e movimentar as vendas em todo o espaço.

“Estamos retomando um projeto eficiente. O Forró na Vila é um atrativo para aumentar o fluxo de pessoas na Vila do Artesão, possibilitando, assim, que elas conheçam o trabalho dos artesãos, adquiram produtos e também aproveitem o que a praça de alimentação tem a oferecer”, destacou.

Ainda segundo Nelson, vários projetos estão sendo implantados para tornar a Vila do Artesão cada vez mais atrativa.

“O Forró na Vila faz parte de uma série de projetos que já começamos a implantar. Temos o objetivo de tornar a Vila do Artesão um local atrativo para todos os públicos, para pessoas da cidade e para turistas que visitem Campina Grande. Queremos que a Vila do Artesão seja parada obrigatória para os visitantes da cidade”, frisou o presidente da AMDE.

Para a realização do Forró na Vila, Nelson Gomes confirmou reforço na segurança, com contratação de mais vigilantes e a presença da Guarda Municipal de Campina Grande.

Além das programações artísticas, o público que visitar a Vila do Artesão aproveitará o espaço público para conhecer o artesanato produzido em Campina Grande.

São mais de 200 artesãos produzindo e comercializando seus produtos. A Vila do Artesão funciona das 10h às 18h da segunda-feira ao sábado.