Resultado para Residência Multiprofissional em Saúde da Criança é divulgado

A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES), por meio do Centro Formador de Recursos Humanos da Paraíba (Cefor-RH) e da Comissão da Residência Multiprofissional (Coremu), divulgou, nesta sexta-feira (17), o resultado final do processo seletivo para o preenchimento das vagas do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Criança (Remusc), conforme Edital 001/2017, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 13 de janeiro de 2017.

Foram aprovados os candidatos Naiara Fernanda Melo D’Albuquerque, Dreyc Henrique dos Santos Silva, Luciana Vilar Torres, Alana Dâmaris Lopes de Oliveira e Maria Teresa de Araújo Bastos Pereira.

A SES ressalta que os aprovados tem até essa sexta-feira (17), para comparecer ao Cefor-RH, localizado na Av. Dom Pedro II, 1826, Torre, em horário comercial, levando a documentação solicitada no item “12 – Da Matrícula/ Admissão”, do referido Edital.

No total foram homologadas 139 inscrições, sendo 62 inscrições para Enfermagem, 11 Farmácia, 28 Fisioterapia, e 38 para Nutrição. As provas foram realizadas dia 11 de fevereiro.

Foram ofertadas cinco vagas, sendo duas para Enfermagem e uma vaga para cada uma das seguintes profissões: Farmácia, Fisioterapia e Nutrição.

As atividades da Residência Multiprofissional terão início no dia 6 de março. A formação será no Complexo Pediátrico Arlinda Marques, além de hospitais e serviços de saúde da rede estadual da Paraíba e do município de João Pessoa, com atenção direcionada à saúde da criança e do adolescente.

As residências constituem modalidade de ensino de pós-graduação, sob a forma de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, destinada a profissionais formados em instituições de ensino superior, reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

Os residentes receberão, mensalmente, uma bolsa estipulada pelo Ministério da Saúde, atualmente, no valor bruto de R$ 3.330,43. Serão recolhidos sobre esse valor bruto a contribuição previdenciária e o imposto de renda.