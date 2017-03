Resultado dos exames de saúde do CFO da Polícia Militar é divulgado

O concurso para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar 2017 entrou para a fase final com os candidatos concorrendo as 30 vagas oferecidas, 25 para homens e 5 para mulheres.

Nesta sexta-feira (24), a instituição divulgou a relação com os nomes dos aprovados nos exames de saúde, que foram realizados na última quarta-feira (22).

Eles estão convocados para os testes físicos, nos dias 4 e 5 de abril.

A lista dos concorrentes considerados aptos está disponível no site da PM (www.pm.pb.gov.br).

Eles serão submetidos a cinco testes físicos, com exigências específicas para cada sexo.

A prova será realizada no Centro de Educação da Polícia Militar, em Mangabeira VII, na capital.

A capitã Carla Marques, da comissão de divulgação do concurso, disse que esta é uma das etapas que mais define quem fica com vaga.

“Depois da prova intelectual, a etapa física é a que mais exige preparação por parte dos candidatos, com a mesma dedicação que foi empregada para a fase escrita, pois são realizados testes de barra fixa, abdominal, salto, corrida rasa e corrida de fundo, o que requer dos interessados em uma das vagas um treinamento a longo prazo para alcançar a aprovação em todos eles”, destacou.

Os testes físicos – Os candidatos devem chegar a partir das 7h no Centro de Educação, sendo automaticamente eliminados os que ultrapassaram o horário limite para chegada, que é às 8h.

Eles devem levar o documento de identidade com foto. O objetivo dos testes e provas é avaliar aptidões como força muscular, resistência muscular, potência muscular, flexibilidade muscular, aptidão cardiorrespiratória e coordenação neuromuscular, considerados indispensáveis ao bom desempenho do cargo de oficial da Polícia Militar do Estado da Paraíba.

A tabela com os exercícios e detalhes de cada prova está disponível no edital, que pode ser acessado também no site da PM.