Representando o Senado Federal, Cássio discursa em solenidade da Transposição

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) representou o Senado Federal na solenidade de entrega da obra do Eixo Leste da Transposição das Águas do Rio São Francisco, realizada na cidade de Monteiro, nesta sexta-feira, 10.

Cássio agradeceu o empenho do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, na reta final da obra, afirmando que o ministro foi essencial para que o Eixo Leste esteja sendo inaugurado hoje, entretanto ressaltou que foi a decisão política do presidente do Brasil, Michel Temer, que efetivamente fez com que o anseio do Nordeste fosse atendido.

Elogiando ainda a atuação do presidente da República, Cássio agradeceu o investimento de R$ 1 bilhão em obras estruturantes no Nordeste, anunciado por Temer na manhã de hoje, durante solenidade em Campina Grande.

– Hoje não estamos comemorando apenas a inauguração do Eixo Leste, mas a certeza que, no final do ano, vamos ter a inauguração do Eixo Norte, que vai levar água ao Sertão da Paraíba – colocou o político.

O senador afirmou que o resultado da obra é o resultado do trabalho de muitos governantes, relembrando o ex-governador, Ronaldo Cunha Lima (pai do Senador), juntamente com o deputado federal Marcondes Gadelha, que iniciaram o pleito a respeito da transposição das águas do Rio São Francisco.

Ele finalizou o discurso com os versos de Ronaldo Cunha Lima, confira:

Quando o grito de dor do nordestino

Unir-se à voz geral do desencanto

Esse eco, de repente, faz um canto

E o canto de repente faz um hino.

E puro como um sonho de menino

Será cantado aqui e em qualquer canto,

Como símbolo, estandarte, como manto

De um povo que busca o seu destino.

Quando esse hino, pleno de ideal,

Canção de um povo em marcha triunfal,

For lançado ao sabor de seu destino

Aí se saberá sem ter espanto

Que um eco de repente faz um canto

E um canto de repente faz um hino.