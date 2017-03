Renato Gadelha destaca a participação de Marcondes Gadelha na obra da Transposição

Foto: Paraibaonline

A sessão desta quinta-feira (09) na Assembleia Legislativa foi em torno da inauguração, nesta sexta-feira (10), das obras de transposição das águas do São Francisco no eixo-leste, que compreende a região de Monteiro na Paraíba com a presença do presidente da República, Michel Temer (PMDB).

Para o deputado Renato Gadelha (PSC), amanhã será um dia muito importante para a Paraíba, o dia da redenção para o estado porque começa a chegar a tão sonhada água do Rio São Francisco.

O deputado agradeceu aos pares que usaram a tribuna para falar sobre a obra da transposição e mencionavam o nome do seu irmão, o ex-senador Marcondes Gadelha, fazendo justiça ao pioneiro da idéia e da luta.

“Marcondes foi um visionário quando sonhou o mesmo sonho do imperador D. Pedro há mais de cem anos e ele deu continuidade a esse sonho. Foi buscar nos escaninhos do Banco Mundial um projeto elaborado nos anos 70, com a participação do então ministro, Mário Andreazza dando início ao tão almejado projeto do Rio São Francisco”, disse.

Segundo ele, com o desenrolar do projeto, Marcondes Gadelha foi chamado de louco, de visionário, ou que estava à cata de voto sendo até processado por essa determinação por estar pregando uma utopia quando muitos diziam que a obra jamais sairia do papel.

Disse ainda que o então senador chegou até a enfrentar o homem mais poderoso do nordeste, o também senador Antônio Carlos Magalhães (in memoriam), que havia ido para um debate transmitido por uma emissora de televisão e pediu para ser substituído por não saber falar sobre a transposição e por ser contra.

“Marcondes enfrentou a todos e foi desfazendo os óbices que apareciam na sua frente, mas ninguém é dono de uma obra só. Marcondes foi o autor da emenda parlamentar que permitiu a execução da obra, inclusive, alocando parcos recursos, simbólicos apenas, para chamar a atenção porque precisava do apoio de todos”, explicou.

Ele lembrou ainda que os ex-presidentes da República Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco tiveram também participou ainda que mínima. Entretanto, enfatizou a determinação do ex-presidente Lula que conhecia a dificuldades de não ter água saneada e potável.

“Ele tomou o peão a unha e começou a executar a obra. Ele foi importantíssimo porque teve a coragem, tinha apoio popular e colocou adiante o projeto tornando o Rio São Francisco da integração nacional incorporando mais estados como a Paraíba, o Ceará, e o Rio Grande do Norte que estavam fora do projeto”, enfatizou.