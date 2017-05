Renan Calheiros zomba da inteligência do povo brasileiro

A nota divulgada no final de semana pelo líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), é revoltante, pelo grau de – permita-me a expressão – descaramento de seu conteúdo.

Leia: “A citação do delator (Grupo JBS) é fantasiosa (…) Ele ou qualquer outro delator jamais falaria comigo sobre propina ou caixa 2. Se fizesse isso, eu teria mandado prende-lo”.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza

