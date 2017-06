Reitor sobre fechamento de campus: Não admitimos este tipo de agressão

Em entrevista à Rádio Campina FM, o reitor da Universidade Estadual da Paraíba, Antonio Rangel Junior, falou sobre a situação financeira da instituição e disse que já foram realizados muitos cortes de despesas, através de uma ação administrativa, para manter o controle orçamentário da UEPB, mas não iria admitir o fechamento de campus em outros municípios do Estado.

Foto: Paraibaonline

Rangel disse que desde o ano passado a UEPB tem passado por um processo de restrições, e por conta disso foi preciso fechar o Museu de Arte Contemporânea, localizado no bairro do Catolé, em Campina Grande; reduzir a liberação de viagens de professores para participações em evento; reduzir a aquisição de equipamentos e a manutenção predial, entre outros.

– Não há mais onde cortar. E o Governo do Estado deixando de repassar o que está previsto dentro da LOA, está impondo muito mais restrições e cortes. Mas não admitimos a tese de fechar campus isso é destruir um projeto de educação, de ciência e inovação para o povo da Paraíba. Tem pessoas que de forma completamente descomprometida com sua história, e com a do Estado, tentam impor à universidade este tipo de agressão – lamentou.