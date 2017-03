Reforma da Previdência: vereador cobra posicionamento da bancada federal paraibana

O vereador Renan Maracajá (PSDC) se posicionou contra a reforma da Previdência, na manhã dessa quarta-feira (15), durante pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Campina Grande.

Ele disse que a proposta ignora o aspecto humano e não foi debatido com a sociedade, colocando a aposentadoria do brasileiro em um patamar inalcançável.

Foto: Ascom

De acordo com Renan, não houve debate sequer com os representantes dos aposentados, dos pensionistas, nem as entidades de Direito Previdenciário e muito menos os advogados que militam na área.

“O que se constata é a propaganda oficial massificando uma proposta danosa a população brasileira, prejudicial ao idoso por reduzir direitos, massacrar de forma desumana o trabalhador rural, entre outros aspectos danosos”, disse.

Renan Maracajá destacou a necessidade de os vereadores ficarem alertas para exigir um posicionamento definitivo dos deputados e senadores paraibanos.

“Esta Casa por tradição sempre esteve à frente dos grandes projetos nacionais e hoje o que a população espera de cada um de nós é, no mínimo, coerência e respeito aos anseios populares. Vamos ouvir as ruas, vamos abrir espaço para os sindicatos e representantes dos trabalhadores, vamos repercutir o clamor do povo campinense e paraibano”, disse.

O vereador acredita que a Câmara Municipal de Campina Grande, mais uma vez, vai colocar a sua voz em defesa do povo.

“Não podemos nos calar diante de uma barbárie com os direitos do trabalhador e do aposentado brasileiro. Em que mundo vivem as pessoas que elaboraram esse texto da proposta? Certamente em um mundo em que não se necessita da aposentadoria ou de um benefício assistencial para ter uma vida digna. Então, precisamos apresentar a estas pessoas a realidade brasileira e combater, de forma legal e pacífica, todos as atrocidades desta proposta de reforma”.