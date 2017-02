Rede privada de ensino em Campina paralisa atividades nesta quarta-feira

Será realizada às 9h desta quarta-feira, 22, na Associação Comercial de Campina Grande (ACCG), pelo Sindicato dos Trabalhadores de Estabelecimentos Privados (Sintep), uma reunião deliberativa com os trabalhadores da educação privada da cidade.

Foto: Reprodução/ Internet

O objetivo é discutir e decidir a campanha salarial para 2017, além da discussão de temas como aposentadoria e décimo terceiro salário.

O diretor de comunicação do Sintep, Itamar Sales (foto), informou que durante todo o dia de amanhã, a rede privada, do infantil à universidade, vai paralisar as atividades.

*As informações são da Rádio Campina FM.

.